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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHSUN YAŞAR

Mahsun Yaşar

Yenilik Partisi
Mahsun Yaşar
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı