Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BOZKURT

Mehmet Bozkurt

Yenilik Partisi
Mehmet Bozkurt
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı