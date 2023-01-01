HATAY - YENİLİK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay