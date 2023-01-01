ISPARTA - YENİLİK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay