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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYÇA AKSU

Ayça Aksu

Yenilik Partisi
Ayça Aksu
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı