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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN KOYUNCU

Sinan Koyuncu

Yenilik Partisi
Sinan Koyuncu
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı