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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEDİM YURTSEVEN

Nedim Yurtseven

Yenilik Partisi
Nedim Yurtseven
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı