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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN ANİL

Osman Anil

Yenilik Partisi
Osman Anil
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı