Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH GÜRLAN

Salih Gürlan

Yenilik Partisi
Salih Gürlan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı