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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEDENİ KOÇHAN

Medeni Koçhan

Yenilik Partisi
Medeni Koçhan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı