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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN YILMAZ

Hasan Yılmaz

Yenilik Partisi
Hasan Yılmaz
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı