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ANASAYFA ŞEHİRLER NİĞDE YENİLİK PARTİSİ

NİĞDE - YENİLİK PARTİSİ

YP
KISALTMA :YP GENEL BAŞKAN :ÖZTÜRK YILMAZ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ALTUNHİSAR
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BOR
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ÇAMARDI
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ÇİFTLİK
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MERKEZ
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ULUKIŞLA
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Kaynak: Anadolu Ajansı