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Tulay Hatımoğulları Oruç
Yeşil Sol Parti
Adana
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Ferhat Kabaiş
Yeşil Sol Parti
Adana
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Rojbin Çelik
Yeşil Sol Parti
Adana
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Mehmet Karakış
Yeşil Sol Parti
Adana
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Delal Mamuk
Yeşil Sol Parti
Adana
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Feyruze Gümüş
Yeşil Sol Parti
Adana
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Şükran Efetürk
Yeşil Sol Parti
Adana
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Münir Korkmaz
Yeşil Sol Parti
Adana
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Sevil Aracı
Yeşil Sol Parti
Adana
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Aziz Uslu
Yeşil Sol Parti
Adana
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Evrim Ayman
Yeşil Sol Parti
Adana
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Songül Aydın
Yeşil Sol Parti
Adana
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Hafize Atlı
Yeşil Sol Parti
Adana
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Nezir Dorak
Yeşil Sol Parti
Adana
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Suat Nacar
Yeşil Sol Parti
Adana