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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAYMA ARİÇ

Sayma Ariç

Yeşil Sol Parti
Sayma Ariç
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı