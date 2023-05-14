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Metin Kılıç
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Alişan Şahin
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Özlem Boyraz Özel
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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İsmet
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Cemal Altın
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Hüseyin Özkan
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Hacer Kelleci Kaplan
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Sadık Yıldız
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Deniz Keleş
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Mehmet Veysel Temel
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Muhbet Akın
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
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Özcan Oti
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge