Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET VEYSEL TEMEL

Mehmet Veysel Temel

Yeşil Sol Parti
Mehmet Veysel Temel
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı