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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER FARUK HÜLAKÜ

Ömer Faruk Hülakü

Yeşil Sol Parti
Ömer Faruk Hülakü
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı