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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇİÇEK TUTUŞ

Çiçek Tutuş

Yeşil Sol Parti
Çiçek Tutuş
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı