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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELİHA DURMUŞ

Meliha Durmuş

Yeşil Sol Parti
Meliha Durmuş
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Çankırı
Kaynak: Anadolu Ajansı