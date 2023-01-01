-
Berdan Öztürk
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Halide Türkoğlu
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Osman Cengiz Çandar
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Adalet Kaya
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Serhat Eren
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Sevilay Çelenk Özen
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Mehmet Kamaç
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Ceylan Akça Cupolo
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Mehmet Emin Aktar
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Azad Barış
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Sorgül Aytek Avşar
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Samet Mengüç
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır