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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNEM ERENER BALLAN

Sinem Erener Ballan

Yeşil Sol Parti
Sinem Erener Ballan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı