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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HERDEM ACAR

Herdem Acar

Yeşil Sol Parti
Herdem Acar
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı