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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN ERGENÇ

Ayhan Ergenç

Yeşil Sol Parti
Ayhan Ergenç
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı