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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN FİDANBOY

Hüseyin Fidanboy

Yeşil Sol Parti
Hüseyin Fidanboy
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı