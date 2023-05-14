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ANASAYFA YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM İSTATİKLERİ

YEŞİL SOL PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    MUŞ / BULANIK
    %0 Detay
  • 2
    MUŞ / MERKEZ
    %0 Detay
  • 3
    TEKİRDAĞ / ERGENE
    %0 Detay
  • 4
    TEKİRDAĞ / MALKARA
    %0 Detay
  • 5
    TEKİRDAĞ / ŞARKÖY
    %0 Detay
  • 6
    TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
    %0 Detay
  • 7
    TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY
    %0 Detay
  • 8
    TEKİRDAĞ / KAPAKLI
    %0 Detay
  • 9
    TEKİRDAĞ / ÇORLU
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  • 10
    TEKİRDAĞ / SARAY
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YEŞİL SOL PARTİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

YEŞİL SOL PARTİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı