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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMRA KIRATLI

Semra Kıratlı

Yeşil Sol Parti
Semra Kıratlı
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı