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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM AKIN

İbrahim Akın

Yeşil Sol Parti
İbrahim Akın
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı