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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAMURAN TANHAN

Kamuran Tanhan

Yeşil Sol Parti
Kamuran Tanhan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı