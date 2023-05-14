-
Tulay Hatımoğulları Oruç
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Ali Kenanoğlu
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
-
Hakkı Saruhan Oluç
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Helin Elif Geyik
Yeşil Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Sırrı Sakik
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Ebrü Günay
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Şevin Coşkun
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Haydar Görgü
Yeşil Sol Parti
Amasya
-
Fulden Şahin
Yeşil Sol Parti
Artvin
-
Hüseyin Ağlar
Yeşil Sol Parti
Bilecik
-
Ömer Faruk Hülakü
Yeşil Sol Parti
Bingöl
-
Hüseyin Olan
Yeşil Sol Parti
Bitlis
-
Günay Batur
Yeşil Sol Parti
Bolu
-
Adile Yalçın
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Reyhan Yiğit
Yeşil Sol Parti
Burdur
-
Hakan Can Neslioğlu
Yeşil Sol Parti
Çankırı
-
Şeref Karataş
Yeşil Sol Parti
Çorum
-
Berdan Öztürk
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Abdullah Koç
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Hanım Güzel
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Savaş Erdoğan
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Meral Danış Beştaş
Yeşil Sol Parti
Erzurum
-
Sevda Karaca Demir
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Ali İhsan Gezer
Yeşil Sol Parti
Eskişehir
-
Ramazan Doğru
Yeşil Sol Parti
Giresun
-
Kerem Nalbant
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Haydar Polat
Yeşil Sol Parti
Erzincan
-
Elif Çiftçi
Yeşil Sol Parti
Gümüşhane
-
Cüneyt Laloğlu
Yeşil Sol Parti
Isparta
-
Ali Bozan
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Dağıstan Budak
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Vezir Coşkun Parlak
Yeşil Sol Parti
Hakkari
-
Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Yeşil Sol Parti
Kars
-
Berrin Selbuz
Yeşil Sol Parti
Kastamonu
-
Meral Garip
Yeşil Sol Parti
Kırklareli
-
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Mulla Şimşek
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Ayşegül Korkutan
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
Perihan Yücekaya
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Habip Eksik
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Salihe Aydeniz
Yeşil Sol Parti
Mardin
-
Hasan Yıldırım
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
Sezai Temelli
Yeşil Sol Parti
Muş
-
Cafer Kılıç
Yeşil Sol Parti
Nevşehir
-
İbrahim Özdemirel
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Yasemin Kaya
Yeşil Sol Parti
Niğde
-
Ayşe Bekar
Yeşil Sol Parti
Rize
-
Emel Zengin Çakır
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Selahattin Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Tuncer Bakırhan
Yeşil Sol Parti
Siirt
-
Yıldız Özbek
Yeşil Sol Parti
Sinop
-
Gani Kaplan
Yeşil Sol Parti
Sivas
-
Muazzez Orhan Işık
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Meltem Işık
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Fatma Biçer
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Ayten Kordu
Yeşil Sol Parti
Tunceli
-
Mithat Sancar
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Pervin Buldan
Yeşil Sol Parti
Van
-
Cemal Bilgin
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Mehmet Zeki Salmanoğlu
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Gülbahar Karataş
Yeşil Sol Parti
Aksaray
-
Mesut Bilgi
Yeşil Sol Parti
Bayburt
-
Yıldız Kılınç
Yeşil Sol Parti
Karaman
-
Burak Çoğalan
Yeşil Sol Parti
Kırıkkale
-
Keskin Bayındır
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Nevroz Uysal Aslan
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Solmaz Özlen
Yeşil Sol Parti
Bartın
-
Özgür Tanış
Yeşil Sol Parti
Ardahan
-
Yılmaz Hun
Yeşil Sol Parti
Iğdır
-
Tuncay Turanlı
Yeşil Sol Parti
Yalova
-
İbrahim Eker
Yeşil Sol Parti
Karabük
-
Sevgül Aydin
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
-
Sırrı Süreyya Önder
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Çiğdem Kılıçgün Uçar
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Cengiz Çiçek
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Emirali Türkmen
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
İhsan Seylan
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Metin Kılıç
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Burcugül Çubuk
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
İbrahim Akın
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ceylan Erol Erdoğan
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Necdet İpekyüz
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Sefa Özdemir
Yeşil Sol Parti
Kilis
-
Ekim Devrim Çapartaş
Yeşil Sol Parti
Düzce
-
Behiye Akyol
Yeşil Sol Parti
Kırşehir
-
Mustafa Aday
Yeşil Sol Parti
Düzce
-
Gülşen Karasu
Yeşil Sol Parti
Kilis
-
Ayten Avdan
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Cahit Kırkazak
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Canan Kebenç Özkan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Abdulmecit Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Alişan Şahin
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Gülten Kahraman
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Selma Gürkan
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Özgül Saki
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
İskender Bayhan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Keziban Konukcu Kok
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ziya Bayram
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
-
Ezgi Çadırcı
Yeşil Sol Parti
Karabük
-
Türkan Aslan
Yeşil Sol Parti
Yalova
-
Aysel Aras
Yeşil Sol Parti
Iğdır
-
Dicle Aktürk
Yeşil Sol Parti
Ardahan
-
Mehmet Zeki İrmez
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Zeynep Oduncu
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Rahime Kürkçü
Yeşil Sol Parti
Kırıkkale
-
Aysu Topal
Yeşil Sol Parti
Uşak
-
Kayhan Yüksel
Yeşil Sol Parti
Karaman
-
Berdan Bora Akkaya
Yeşil Sol Parti
Aksaray
-
Deniz Topçu
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Kübra Derin
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Zülküf Uçar
Yeşil Sol Parti
Van
-
Ömer Öcalan
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Abdul Özcan
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Erol Tunç
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Seyithan Kırmızı
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Mehmet Mustafa Yıldız
Yeşil Sol Parti
Sivas
-
Ahmet Yorkun
Yeşil Sol Parti
Sinop
-
Sabahat Erdoğan Sarıtaş
Yeşil Sol Parti
Siirt
-
Nahide Doğan
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Savaş Karaduman
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Necmettin Durmuş
Yeşil Sol Parti
Rize
-
Cumali Adıgüzel
Yeşil Sol Parti
Niğde
-
Nurcan Karasu
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Sadiye Gündoğan
Yeşil Sol Parti
Nevşehir
-
Sümeyye Boz
Yeşil Sol Parti
Muş
-
İpek Mahmutoğlu
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
Kamuran Tanhan
Yeşil Sol Parti
Mardin
-
Ayşegül Demiroğlu
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Zübeyde Tarlabölen
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Yusuf Bozkuş
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Bilal Bilin
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
Emine Duymaz
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Eylem Arzu Kayaoğlu
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Erdal Tektaş
Yeşil Sol Parti
Kırklareli
-
Fikret Tufanyazıcı
Yeşil Sol Parti
Kastamonu
-
Gülcan Alp
Yeşil Sol Parti
Kars
-
Öznur Bartin
Yeşil Sol Parti
Hakkari
-
Nuran Ergen Kılıç
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Perihan Koca
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Nazlı Tabak
Yeşil Sol Parti
Isparta
-
Nehir Sevim
Yeşil Sol Parti
Gümüşhane
-
Dilber Demir
Yeşil Sol Parti
Erzincan
-
Şirin Nur Vural
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Bekir Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Giresun
-
Felek Aksoy
Yeşil Sol Parti
Eskişehir
-
Murat Sarısaç
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Abdurrahman Sever
Yeşil Sol Parti
Erzurum
-
Nurşat Yeşil
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Serdal Zımba
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Şenol Akyol
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Halide Türkoğlu
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Fadime Güler Elik
Yeşil Sol Parti
Çorum
-
Meliha Durmuş
Yeşil Sol Parti
Çankırı
-
Ömer Faruk Kılıç
Yeşil Sol Parti
Burdur
-
Sinan Ekinci
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Çiçek Tutuş
Yeşil Sol Parti
Bolu
-
Semra Çağlar Gökalp
Yeşil Sol Parti
Bitlis
-
Cemile Turhallı Balsak
Yeşil Sol Parti
Bingöl
-
Züleyha Çengel
Yeşil Sol Parti
Bilecik
-
Sabri Vayiç
Yeşil Sol Parti
Artvin
-
Zülbiye Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Amasya
-
Gül Ertunan Karaaslan
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Rojin Tanhan Doğan
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Nejla Demir
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Çağdaş Sinan Dağ
Yeşil Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Canan Çalağan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
İzzet Karadağ
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
-
Ferhat Kabaiş
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Rojbin Çelik
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Yüksel Yücedağ
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
-
Muhsin Taşar
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Tülay Kılınç
Yeşil Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Heval Bozdağ
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Sinan Çakmakçi
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Canşah Çelik
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Veli Bölük
Yeşil Sol Parti
Amasya
-
Faruk Arıs
Yeşil Sol Parti
Bingöl
-
Enver Barin
Yeşil Sol Parti
Bitlis
-
Öykü Ilgın Gürses
Yeşil Sol Parti
Bolu
-
Seda Alçınar
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Semra Baysal
Yeşil Sol Parti
Burdur
-
Ümit Küçükbayatlılı
Yeşil Sol Parti
Çorum
-
Osman Cengiz Çandar
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Mahide Öztürk
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Özlem Özdemir
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Ramazan Zırığ
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Bahar Göksu
Yeşil Sol Parti
Erzurum
-
Songül Koçdağ
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Muslum Koyun
Yeşil Sol Parti
Eskişehir
-
Sanem Deniz Kural
Yeşil Sol Parti
Giresun
-
Nihat Eraslan
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Mehmet Taşçı
Yeşil Sol Parti
Isparta
-
Mustafa Türk
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Hasan Daşkın
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Onur Düşünmez
Yeşil Sol Parti
Hakkari
-
Sertaç Çelikkaleli
Yeşil Sol Parti
Kars
-
Sözdar Akdoğan
Yeşil Sol Parti
Kastamonu
-
Ayşen Ece Kavas
Yeşil Sol Parti
Kırklareli
-
İlhami Şahbaz
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Esma Köker
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Azime Daş
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
Tülay Şakar
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Gülsüm Çolak
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Abdulhakim Gülmez
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Beritan Güneş Altın
Yeşil Sol Parti
Mardin
-
İbrahim Haluk Koşar
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
Serhat Dursun
Yeşil Sol Parti
Muş
-
Taner Kaya
Yeşil Sol Parti
Nevşehir
-
Şeref Özkan
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Medine Çeken
Yeşil Sol Parti
Niğde
-
Ali Hamdi Cuvelek
Yeşil Sol Parti
Rize
-
Menekşe Turen
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Abdullah Çetin
Yeşil Sol Parti
Siirt
-
Vildan Doğan
Yeşil Sol Parti
Sivas
-
Naciye İskender
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Hanife Sever
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Dilan Kunt Ayan
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Yeşil Sol Parti
Van
-
Mehmet Şirin Harhar
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Bayram Sarı
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Sayma Ariç
Yeşil Sol Parti
Aksaray
-
Elif Kıvırcık
Yeşil Sol Parti
Karaman
-
Ünal Şeref
Yeşil Sol Parti
Uşak
-
Velat Aygün
Yeşil Sol Parti
Kırıkkale
-
Mehmet Rüştü Tiryaki
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Ayşegül Doğan Dağlı
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Abdurrahman Apak
Yeşil Sol Parti
Yalova
-
Efkan Daşkaya
Yeşil Sol Parti
Karabük
-
Seren Elataş
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
-
Hakan Öztürk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Çiçek Otlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Kaya Cemal
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Özkan
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Evren Çevik
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Özlem Boyraz Özel
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Semra Kıratlı
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mevlüt Ülgen
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Sümbül Orhan
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Rasim Çelik
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Berivan Budakbeyoğlu
Yeşil Sol Parti
Düzce
-
Eylem Dindaroğlu
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Kemalettin Yıldız
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Sevgi Ersan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Erhan Morkoç
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
İsmet
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Sima Ari
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Ruken Dilara Zaf
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Öztürk Türkdoğan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Celal Fırat
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Turgut Öker
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Sabahattin Okuducu
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
-
Bedirhan Osal
Yeşil Sol Parti
Şırnak
-
Nurten Ertuğrul
Yeşil Sol Parti
Batman
-
İrfan Yakşi
Yeşil Sol Parti
Aksaray
-
Özlem Aydın
Yeşil Sol Parti
Yozgat
-
Sinan Çiftyürek
Yeşil Sol Parti
Van
-
Ferit Şenyaşar
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
İbrahim Baykan
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Şaban Yeğin
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Nesrin Özel Unay
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Filiz Turak
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Mahmut Sürmeli
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Özden Ünal
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Nezir Yatkı
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
George Aslan
Yeşil Sol Parti
Mardin
-
Nurten Gülmez
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Evin Günsel
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Ahmet Recai Ersoy
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Selda İlgöz Kocayiğit
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Fadik Temizyürek
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Hamdiye Kırıcı
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Nurten Karagöz
Yeşil Sol Parti
Isparta
-
Mehtap Sert
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Bülent Uzun
Yeşil Sol Parti
Giresun
-
Fadime Pulat
Yeşil Sol Parti
Eskişehir
-
Musa Aydın
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Niyazi Aras
Yeşil Sol Parti
Erzurum
-
Sultan Yaray
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Erdal Aydemir
Yeşil Sol Parti
Edirne
-
Murat Engiz
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Adalet Kaya
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Muharrem Özünel
Yeşil Sol Parti
Çorum
-
Ergin Fidan
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Mehmet Aslan
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Mediha Ayhan
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Zelal Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Mehmet Çalasın
Yeşil Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Zöhre Tedik
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Bülent Çınar
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
-
Mehmet Karakış
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Delal Mamuk
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Meryem Ceritli
Yeşil Sol Parti
Adıyaman
-
Erbakan Tağ
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Ayşenur Dilan Karademir
Yeşil Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Abdurrahman Saran
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Serhat Eren
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Songül Akkoyun
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Hadi Konar
Yeşil Sol Parti
Elazığ
-
Ayşan Tarlan
Yeşil Sol Parti
Erzurum
-
Dilan Güler
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Dilaver Aslan
Yeşil Sol Parti
Eskişehir
-
Yusuf Kimyon
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Şerif Durmaz
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
İzzet Kaplan
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Memet Selim Akboğa
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Fatma Yıldız
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Kerem Taylan
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Rozerin Ercan
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Filiz Peştek Keskin
Yeşil Sol Parti
Kütahya
-
Bahir Horuz
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Leyla Kaya
Yeşil Sol Parti
Mardin
-
Derya Hezer
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
Orhan Koca
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Güner Karaduman
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Fethi Buluş
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Erkan Atalay
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Selma Özel Ası
Yeşil Sol Parti
Sivas
-
Sibel Uzun
Yeşil Sol Parti
Tokat
-
Nurettin Karadeniz
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Aliye Kızıldamar
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Gülderen Varli
Yeşil Sol Parti
Van
-
Hikmet Arslan
Yeşil Sol Parti
Zonguldak
-
Ekrem Baran
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Dersim Dağ
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Cemil Güngören
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Kamile Kandal
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ercan Sadık İpekçi
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Hüseyin Gevher
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Cemal Altın
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Mustafa Okcu
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Hasip Erkan Gökber
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Selvi Kalır
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Kemal Doğan
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Melek Yalçıner
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Ali Sungur
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Fatih Sürenkök
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Özkan
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Mustafa Yavaşoğlu
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Sıla Altun
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Hıdır Karadaş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Kerem Fırtına
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ülker Özadıkti
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Mahmut Dindar
Yeşil Sol Parti
Van
-
Bülent Aşa
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
İsmail Cavga
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Gülşen Daşdöğen
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Hüseyin Atılgan
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Vedat Ünal
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Ertan Kabadayı
Yeşil Sol Parti
Ordu
-
Sedat Yağcıoğlu
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
Selahattin Ertaş
Yeşil Sol Parti
Mardin
-
Ali İper
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Gaffar Bayram
Yeşil Sol Parti
Malatya
-
Ayşe Karagöz
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Rojvan Uludağ
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Zeliha Göksügüzel
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Rana Berk
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Hacı Bayram Kızartıcı
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Mediha Öncel Muhamad
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Aleyna Ceren Kökoğlu
Yeşil Sol Parti
Eskişehir
-
Kahraman Çiçek
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Harun Değer
Yeşil Sol Parti
Erzurum
-
Elif Kavili
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Sevilay Çelenk Özen
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Emin Filiz
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Zafer Şimşek
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Batuhan Çıtakbaş
Yeşil Sol Parti
Afyonkarahisar
-
Hülya Hasbay
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Feyruze Gümüş
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Şükran Efetürk
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Selami Özyaşar
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Zerrin Alparslan
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Fikriye Yadırgı
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Mehmet Kamaç
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Havva Meşe
Yeşil Sol Parti
Denizli
-
Fatma Bayındır Özgür
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Semih Aksakal
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Ayşe Gül Temür
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
İhsan Sarıyar
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Sinan Odabaş
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Sadiye Keleş
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Ayşe Gül
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Ali Ardıç
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
İbrahim Çiftçioğlu
Yeşil Sol Parti
Muğla
-
Ahmet Yalçın
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Meral Atman
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Çetin Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Nergiz Çiğdem Karakeçili
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Havin Kiye
Yeşil Sol Parti
Van
-
Tuncay Gökçe
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Nilay Kuş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Çağdaş Küpeli
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Hacer Kelleci Kaplan
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Sebüktay Kaan
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Abdulkadir Baydur
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Önder Aktaş
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Bahar Toprak
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Hakim Tokmak
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Ramazan İdin
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Ali Doğu
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Arefe Meryem Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Sadık Yıldız
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Zişan Kürüm Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Nimet Polat Karabuğa
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Cemil Aksu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Abdulcebar Barış
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Abdulhakim Daş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Taylan Ertaş
Yeşil Sol Parti
Van
-
Remzi Gençdal
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Bedrettin Gözmen
Yeşil Sol Parti
Tekirdağ
-
Hüseyin Kaya
Yeşil Sol Parti
Sakarya
-
Osman Bayrak
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Yunus Yıldız
Yeşil Sol Parti
Kahramanmaraş
-
Remziye Esen
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Erkan Şengül
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Fatma Yıldırım
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Selma Karaman
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Esra Ergüzeloğlu Kilim
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Özgür Yaldız
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Abdullah Gözen
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Ceylan Akça Cupolo
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Nevin Yılmaz Çakaloz
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Bülent Elden
Yeşil Sol Parti
Aydın
-
Nigar Duru
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Münir Korkmaz
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Sevil Aracı
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Fırat Eren
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Medine Çağlıyan
Yeşil Sol Parti
Balıkesir
-
Mehmet Emin Aktar
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Aysima Mihriban Mehtap Arslan
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Mevlüt Bulgur
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Muhammet Talat Şeker
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Ali Çelebi
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Mehmet Emin İnce
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Mehmet Ali Kartal
Yeşil Sol Parti
Konya
-
İsmail Terut
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Orhan Gazi Kofoğlu
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Cemile Şahin
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Çiçek Arıç
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Timurtaş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Rıza Karaman
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Bahyettin Batur
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Mehmet Akın Atauz
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Deniz Keleş
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Hurşi Ataman
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Berkay Akkuş
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Aysel Önen Turan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mazlum Taş
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Burak Koyuncu
Yeşil Sol Parti
Bursa 2. Bölge
-
Önder Birol Bıyık
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Serhat Çelik
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Veysel Temel
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Hatice Göz
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Sevgül Yalçın
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Dilşat Canbaz Kaya
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ekaterini Nikolao
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Edip Arslan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Baver Gül
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Zehra Vezan Karabulut
Yeşil Sol Parti
Manisa
-
Mevlüt Taşdemirci
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Kudret Davutoğlu
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Necla Aktay
Yeşil Sol Parti
Kayseri
-
Adnan Şahin
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Ercüment Kimyon
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Edhem Ünal
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Azad Barış
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Neriman Bakır
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Aziz Uslu
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Evrim Ayman
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Hasan Doğan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Sorgül Aytek Avşar
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Elif Yalçın
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Herdem Acar
Yeşil Sol Parti
Hatay
-
Derman Tarancı
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Yusuf Akar
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Azat Sarı
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Ayşe Tutku
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Erdal Ataş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Erdal Güzel
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Erdal Doğan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Semra Karakoç
Yeşil Sol Parti
Ankara 2. Bölge
-
Bülent Kaya
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Muhbet Akın
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Nevin Aytekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
İrfan Altan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Serkan Çiftçi
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Kerem Ay
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Özcan Oti
Yeşil Sol Parti
Ankara 3. Bölge
-
Erol Akkuş
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Ayşan Aksoy
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Pervin Tunbul
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Yıldız Seven
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Halil Çay
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Sevim Şakar
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Serpil Topal
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Mehmet Şirin Kaya
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Yılmaz Açan
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Samet Mengüç
Yeşil Sol Parti
Diyarbakır
-
Hülya Aktaş
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Songül Aydın
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Hafize Atlı
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Mehmet Adil Tekiner
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Sinem Erener Ballan
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Aydın Aydın
Yeşil Sol Parti
Mersin
-
Ayten Dönmez
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Kenan Maçoğlu
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Mızgin Albayrak
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Yavuz Okçuoğlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayhan Ergenç
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Saymadi
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ufuk Özel
Yeşil Sol Parti
Ankara 1. Bölge
-
Bülent Tekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
İsmail Doğan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Erol Çırak
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hediye Korkut
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Menekşe Kızıldere
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Çiğdem Sadioğlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ferdi Yamar
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ferat Beyaz
Yeşil Sol Parti
Şanlıurfa
-
Kardelen Karaman
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Muhammed Said Görgün
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Kamile Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Nezir Dorak
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Suat Nacar
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Mahir Doğan
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Onur Ardık
Yeşil Sol Parti
Konya
-
Nalan Çelik
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Devrim Şimşek
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Celal Alphan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Hazan İlik
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Burcu Ayyıldız
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Uğur Şeker
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Nefise Oğuz
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Serdar Köşkeroğlu
Yeşil Sol Parti
Antalya
-
Nevrim Kotanoğlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Bekir Kırıcı
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Servet Güzel
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Berfin Polat
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Sıla Öztürk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Yusuf Yalvaç
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Gülfiraz Sağlık
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hüsnü Alkan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Öztürk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Aylin Hacaloğlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Özgül Bingöl
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Hüseyin Çalişci
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Elif Baysal
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Alaettin Altıntaş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Şadi Özdemir
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Dilek Odabaş Bakır
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Talin Diana Özkeşiş Özboyar
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Nizamettin Öztürk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Özgül Baydoğan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Yusufoğlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Nuray Onuk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Abdurrahman Öztürk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Cevriye Aydın
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ercan Sağlam
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Nesrin Aslan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Musa Karademir
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Güner Basut
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Gökhan Çetin
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Zekine Türkeri
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Faik Deli
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Fatma Kömürcü
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
İshak Karakaş
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Şengül Bila Ayaz
Yeşil Sol Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşe Tepe Doğan
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Hüseyin Fidanboy
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Levent Gökçek
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Cengiz
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayten Bingöl
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Reşit Köçeroğlu
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Abdurrazak Ekinci
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Arda İlaldı
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Rozerin Kaya
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Nefise Aksoy
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Sefa Öztürk
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Şerif Öner
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Yılmaz Cesur
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Yağmur Kavak
Yeşil Sol Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ergün Şimşek
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge
-
İrfan Hülakü
Yeşil Sol Parti
İstanbul 3. Bölge