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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ HAMDİ CUVELEK

Ali Hamdi Cuvelek

Yeşil Sol Parti
Ali Hamdi Cuvelek
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı