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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE BEKAR

Ayşe Bekar

Yeşil Sol Parti
Ayşe Bekar
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı