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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUAZZEZ ORHAN IŞIK

Muazzez Orhan Işık

Yeşil Sol Parti
Muazzez Orhan Işık
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı