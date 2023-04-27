Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER YOZGAT
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YOZGAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YOZGAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 296,869 | Katılım Oranı: %86.25
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.49188,028 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.7436,701 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.3320,743 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.982,430 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.32798 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.15365 oy
%100
Seçmen Sayısı: 304,347 | Katılım Oranı: %78.92
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.84155,728 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.2278,565 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.952,240 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı