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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEDAT ŞAHANER

Vedat Şahaner

Zafer Partisi
Vedat Şahaner
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı