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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SERGEN OKÇULAR

Mehmet Sergen Okçular

Zafer Partisi
Mehmet Sergen Okçular
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı