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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİM OZAN

Alim Ozan

Zafer Partisi
Alim Ozan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı