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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH AYGÜN

Fatih Aygün

Zafer Partisi
Fatih Aygün
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı