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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER BUĞRA BAKIR

Ömer Buğra Bakır

Zafer Partisi
Ömer Buğra Bakır
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı