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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEVVAL GÖKŞİN ATATAŞ

Şevval Gökşin Atataş

Zafer Partisi
Şevval Gökşin Atataş
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı