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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE BARBAROS KARADAĞ

Hatice Barbaros Karadağ

Zafer Partisi
Hatice Barbaros Karadağ
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı