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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS EMRE KURT

Yunus Emre Kurt

Zafer Partisi
Yunus Emre Kurt
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı