Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASEMİN POLATLI

Yasemin Polatlı

Zafer Partisi
Yasemin Polatlı
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı