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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HACI FİLİK

Hacı Filik

Zafer Partisi
Hacı Filik
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı