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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UFUKHAN ASLAN

Ufukhan Aslan

Zafer Partisi
Ufukhan Aslan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı