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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN ORDUKAN

Oğuzhan Ordukan

Zafer Partisi
Oğuzhan Ordukan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı