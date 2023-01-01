Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALPEREN ENES BİNBOĞA

Alperen Enes Binboğa

Zafer Partisi
Alperen Enes Binboğa
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı