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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEYCAN TANIRĞAN

Beycan Tanırğan

Zafer Partisi
Beycan Tanırğan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı