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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYA YALÇIN

Ziya Yalçın

Zafer Partisi
Ziya Yalçın
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı