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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN SEVER

Sinan Sever

Zafer Partisi
Sinan Sever
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı