Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİN YAŞAR

Emin Yaşar

Zafer Partisi
Emin Yaşar
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı